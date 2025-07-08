東南亞面臨高關稅 PCB業者：設廠生產計畫不變

華通泰國廠已順利投產。（華通提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕美國總統川普宣布新一波關稅名單，東南亞多國面臨高關稅，泰國關稅高達36%，馬來西亞為25%，東南亞已是台灣PCB業者新製造重鎮，面臨新一波高關稅，台灣PCB業者表示，分散產地是基於國際客戶需求與要求，因此，東南亞設廠計畫仍照計畫進行，關稅應由客戶吸收，短期影響可控，但將與客戶保持密切溝通，一同面對關稅議題，並密切觀察是否影響終端需求。

因應美中貿易戰開打，PCB產業逐步把生產重心從中國移往東南亞，自2023年起，台灣多家PCB業者加速布局泰國，包括華通（2313）、金像電（2368）、臻鼎-KY（4958）、欣興（3037）位於泰國的工廠已陸續投產。

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欣興表示，欣興直接出口銷售到美國的營收比重不到2%，在中國以外的地區生產主要是基於客戶分散風險的長期策略，因地緣政治變化，東南亞已是多數國際客戶未來生產基地的首選，欣興將持續推動泰國廠發展計畫，欣興泰國廠已在5月啟用並完成試產，主力產品以記憶卡、遊戲機與高階工業應用為主，預計8月至9月開始量產，未來泰國其他新廠將投入載板生產。

華通指出，泰國新廠已投入全製程生產，良率與生產效率均符合預期，有望開始獲利，華通也會在泰國廠區進行軟板等產品的新投資。

金像電泰國廠產能下半年加入貢獻，公司直接輸美營收比重僅低個位數百分比，公司認為，短期影響可控，長期仍需觀察後續發展對於終端市場與景氣帶來的影響。

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