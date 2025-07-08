新品發酵挹注 三集瑞6月營收年增14.31％

三集瑞6月營收1.7億元、年增14.31%。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠新產品開始出貨放量，被動元件電感大廠三集瑞（6862）公告6月營收1.7億元、年增14.31%，三集瑞-KY解釋，主要產品平均售價（ASP）提升帶動第二季營運，即便受到匯率波動影響仍穩健走揚，累計上半年營收12.59億元、年增加22.83%。

三集瑞-KY指出，今年起AI所需高階高規格、客製化新產品陸續通過客戶認證並進入量產，應用裝置所需用量也大幅增加，同時2.5kW-6.6kW大功率車載充電器（OBC）磁性元件已開始小量出貨，帶動ASP與市占率進一步走揚，在台幣升值的匯率以及季末供應鏈庫存調節壓力下，上半年營收仍可維持年增雙位數水準。

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三集瑞-KY認為，未來將朝產品高效能與小型化方向邁進，預計投入7條專用生產線，以強化量產與交期彈性，第一條用於2016規格之產線預計於今年7月上旬完成設備進駐並啟動生產，有望率先貢獻營運動能，進一步強化在高階微型電感市場整體競爭力。

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