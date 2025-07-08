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騎1公里約1元 Gogoro首次推出零月租方案

2025/07/08 14:44

Gogoro換電政策大變革，首次導入0月租費方案，開通時收取1次性設定費最高4500元，之後「騎多少、付多少」相當於騎1公里約1元。（記者楊雅民攝）Gogoro換電政策大變革，首次導入0月租費方案，開通時收取1次性設定費最高4500元，之後「騎多少、付多少」相當於騎1公里約1元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕Gogoro換電政策大變革，首次導入0月租費方案，開通時收取1次性設定費最高4500元，之後「騎多少、付多少」相當於騎1公里約1元。全新「0月租」資費方案Gogoro與PBGN新舊車主都能選擇，方案綁約24個月，於開通時收取一次性的「設定費」，用來營運能源基礎建設。

每月僅按實際騎乘用量收費採每安時1,1元的費率，折合每公里成本約1元，對於大學生、剛進入職場或組建家庭的新鮮人，油轉電族群來說尤其便利。

Gogoro代理執行長姜家煒表示，Gogoro Network深耕電動機車市場十年,持續貼近用戶各的騎乘需求,在產品與換電體驗上不斷優化，並拓展多元的資費選擇。

繼今年新騎到飽資費方案後，Gogoro Network今日宣布「0月租」資費方案上線，打破固定框架，首次導入「騎多少、付多少」的計價機制。每月僅按照騎乘實際用量收1公里約1元費用，所有PBGN新舊車主都能使用，騎乘更彈性。

姜家煒指出今年是Gogoro 營運十週年,Gogoro Network全台已建置超過2,700座換電站，全台覆蓋達90%，總共投入逾140萬顆電池，其中最新的第三代電池占比超過70%。平均每4家全聯就有1座換電站，透過全天候營運的能源網路、雲端平台的即時監控與調度，優化整體能源服務品質。

他並指出，Gogoro自去年啟動體質優化計畫，落實更嚴謹的財務紀律與日常營運，今年第一季營業支出已較去年同期減少960萬美元,降幅達32.1%，取得階段性成果，財務結構日漸穩定。成為今年推出新型資費方案的關鍵基礎。

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