叡揚拚AI輔助系統 上半年營收年增2成

叡揚6月營收為1.69億元。圖左為董事長張培鏞，右為總經理陳世安。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕資訊軟體廠叡揚（6752）今日公告6月營收為1.69億元，月增12.06%、年增 20.94%，上半年累計營收為9.46億元，年增20.33%。 叡揚指出，其AI輔助系統已有導入政府、民間單位。

隨著少子化、高齡化趨勢加劇，企業人力資源持續緊縮，加速推動AI 與數位轉型，叡揚指出，公司在6月底發表了Vital CRM客戶關係管理最新模組「AI Copilot」，導入大語言模型技術，抓取內部知識庫、成交經驗與歷史紀錄，協助客服、業務及行銷團隊快速取得精準建議、強化專業回應，全面提升作業效率與客戶體驗。

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目前叡揚也在政府及民間單位建置AI輔助系統，且已有一些實際案例；以AI Agent概念設計，使用者僅需上傳本來要人工處理的資料，AI便能協助讀取內容、理解並萃取出關鍵資料，進而整合單位現有系統，自動生成文件及相關附件。大幅降低人工處理時間，讓專業人員把時間留給真正需要處理的事務上。

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