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她退休砸近2800萬住高級養生村 結果機構破產、錢全沒了

2025/07/08 15:28

美國有老人花了大錢入住養生村，結果機構破產，最終錢沒辦法拿回來。老人家示意圖。（路透）美國有老人花了大錢入住養生村，結果機構破產，最終錢沒辦法拿回來。老人家示意圖。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名九旬婦人柯恩（Arlene Kohen）在2020年初，搬進位於紐約州長島華盛頓港（Port Washington）的一處長照型養生村「Harborside」，該處是結合獨立生活、護理照護、記憶照護與協助生活的高級機構，因此入住費用高達94.5萬美元（約2769萬元新台幣），柯恩每個月還得繳交5700美元（約16.7萬元新台幣）的月費，為此柯恩將房子賣掉後入住，然而這才是惡夢的開始，因為Harborside長期面臨入住率不足的狀況，最終因經費不足，破產關門大吉，但由於破產程序優先保障擔保債權人，像柯恩一樣的入住居民，其退款權益被排在後面，導致柯恩迄今錢還沒辦法完全拿回來，最終恐怕還只能拿回不到3分之1。

《華爾街日報》報導，柯恩在2020年1月入住時為89歲，且剛剛喪偶，她看上了Harborside提供多重照護的服務，且入住費94.5萬美元是業界常見標準，加上Harborside當時承諾，如果柯恩身故，或是選擇提前離開養生村，會退還入住費的75%給柯恩的家屬，這在業界也是通行慣例。

為了湊滿入住費，柯恩賣掉了位於紐約大內克（Great Neck）的房子，但沒想到入住後才發現，Harborside長期面臨入住率不足，後來因資金短缺，3次申請破產保護，最終被賣給一家投資公司，雖然新東家入主後，現有住戶仍可續住並按月繳費，但卻開始縮減照護等級，如今已不再享有長照保障，導致必須照護的住戶大多被迫遷出。

由於柯恩需要更高層級的醫療照護，因此不得不搬離，加上破產程序的運作方式，導致她迄今都沒拿到退款。

根據《華爾街日報》與醫療重整顧問公司 Gibbins Advisors 的統計，自2020年3月新冠疫情爆發以來，美國已有至少 16 間這類型的「持續照護型退休社區」（CCRC）申請了第11章破產保護。這些破產主要源自新冠疫情期間新住戶銳減，導致機構的現金流中斷。

據《華爾街日報》分析，這 16 起破產案讓超過 1000 戶家庭損失總計約 1.9 億美元（約55.67億元新台幣）的退休積蓄。其中，Harborside 一案便涉及 212 戶家庭。Harborside的律師在5月的破產法院聽證會上證實了這項數據。

但Harborside的代表並未對《華爾街日報》的詢問作出回應。

Harborside 的210名現居或前住戶中，已有 187 人接受第11章破產計劃，他們僅能拿到原本入住費的 32%，預計總金額約在1.21 億美元（約35.45億元新台幣），

接手 Harborside 的芝加哥投資公司 Focus Healthcare Partners 負責人沙勒（Curt Schaller）表示，他對居民的處境感到同情，但也強調他們沒有權力來決定出售資產所得，要如何分配給債權人或居民。

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