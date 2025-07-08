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蘋果「撤中」慢吞吞 ! 白宮顧問催庫克趕進度

2025/07/08 15:57

白宮貿易顧問納瓦洛不滿蘋果撤出中國進度太慢，直批蘋果拖拉。（圖/Shutterstock）白宮貿易顧問納瓦洛不滿蘋果撤出中國進度太慢，直批蘋果拖拉。（圖/Shutterstock）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為規避美國對中國商品徵收的高額關稅，蘋果公司全力衝刺「印度iPhone製造」，但白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）不滿蘋果撤出中國的進度太慢，直批蘋果拖拖拉拉、不乾不脆，他要求蘋果執行長庫克（Tim Cook）趕進度，別再拖延下去。

據報導，納瓦洛7日接受《CNBC》訪問時稱，川普在第一次總統任期就要求蘋果撤出中國，回到美國生產iPhone，但蘋果一直以來對外表示「還需要一些時間」，其進度慢吞吞根本是矽谷拖最久的肥皂劇。

Wedbush Securities分析師Dan Ives預估，若蘋果在美國蓋一整條iPhone供應鏈，並將生產成本反映至售價，未來美製iPhone售價恐上看3500美元（約新台幣10.1萬元）。

根據印度海關統計，今年3至5月蘋果位於印度的主要供應商鴻海的iPhone累計出口達32億美元（約新台幣928.5億元）；其中，高達97%是出口至美國，遠高於2024年平均值50.3%。

光是今年5月，鴻海印度製iPhone的對美出口額逼近10億美元（約新台幣290.1億元），創下史上單月次高，僅次於3月的13億美元（約新台幣377.2億元），今年前五個月累計金額達44億美元（約新台幣1277.1億元），更已經超越2024年全年的37億美元（約新台幣1073.9億元）。

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