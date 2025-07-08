製造業AI應用開發及擴散計畫開跑 補助最高1600萬元

經濟部今年啟動「製造業AI應用開發及擴散計畫」，針對AI開發業者提出最高1600萬元的計畫補助。（路透）

〔記者廖家寧、實習記者劉羽珊／台北報導〕為加速AI應用實際導入製造業的設計研發、生產製造及供應鏈管理等流程，經濟部今年啟動「製造業AI應用開發及擴散計畫」，針對AI開發業者提出最高1600萬元的計畫補助，受理日期截至本月31日止。

AI（人工智慧）產業變革驅動AI相關技術開發，從傳統判別式AI（影像辨識、預測分析），擴展至生成式AI （大語言模型LLM、自然語言處理 NLP），AI應用方面也從生產端的智慧化，擴展至供應鏈管理、客戶端服務的智慧化。

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經濟部表示，尤其現在製造業面臨人力短缺、全球供應鏈波動、客戶需求快速變化等跳戰，AI 能提供即時決策支援與資料洞察能力，可以助其更靈活應對全球變局。

本項計畫補助資格對象為電腦硬體製造業者、設備業者、系統整合服務商或 AI 軟體服務商，可單一企業或多家企業聯合提案申請；補助內容是建立符合生產製造、研發設計或供應鏈管理等應用的共通模型並完成驗證，且在計畫內擴散至少20家製造業，得進行提案申請，每案補助經費上限1000 萬元，每多擴散一家，則補助經費上限可增加20萬元，補助上限最多不超過1600萬元。

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