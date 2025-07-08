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台美關稅談判 賴士葆嗆：鄭麗君若答應零關稅就是喪權辱國

2025/07/08 13:10

國民黨立委賴士葆。（資料照）國民黨立委賴士葆。（資料照）

〔記者劉宛琳／台北報導〕台美關稅談判尚在進行，國民黨立委賴士葆今（8）日表示，若對美「零關稅」將衝擊農產品、汽車產業，嗆聲「今天如果（行政院副院長）鄭麗君領軍的團隊答應美國零關稅，那就是喪權辱國」！他還說：「畢竟我們已讓台積電在美設廠，這樣太對不起國人了。」

賴士葆指出，大家原來期待可以「10%起跳」，但美國對英國、新加坡都是貿易出超，也就是美國賺新加坡和英國的錢，這樣都要課10%關稅，所以如果鄭麗君的團隊「能談到10%，這個團隊讚」，但看起來不太容易，看看韓國和日本的「25%」，「我認為我們大概跟韓國日本不會差太多」。

賴士葆表示，「日本和美國關係現在比我們好太多了」，還有美日同盟，所以台灣看起來沒有那麼樂觀。加上越南原本談出來的是46%，後來降為20%，「可是條件是對美國零關稅」；而我國現在對美產品的關稅是6.1%，已經很低。

賴士葆指出，現在的重點是要「零關稅」，這會牽涉到兩大宗產業，第一是雞腿和牛肉加工品等農產品，會影響到7、80萬農民，還有農業加工的從業者大概也有8、90萬；第二是汽車工業，直接影響的大概有80幾萬，如果加上衛星工廠，那大概就有300萬的就業人口，「這些汽車如果零關稅，大概汽車就倒一片了」，那這些就業人口怎麼辦？

賴士葆說，這種國內的問題一定要去爭取，而且絕對不能夠答應零關稅，「今天如果鄭麗君領軍的團隊答應美國零關稅，那就是喪權辱國！」我們給美國台積電，還答應要幫美蓋管線，從北極到阿拉斯加這一段的一個能源基礎設施，我們都答應到這樣的程度還要讓，太對不起國人了，再怎麼都講不過去 。

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