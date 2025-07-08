賴總統視訊在美談判團隊 盼為國家爭取合理關稅

總統賴清德昨天（7日）深夜與目前正在美國的經貿談判團隊進行視訊通話。（總統府提供）

〔記者陳政宇／台北報導〕美國設定暫緩施行高關稅期限將於9日到期，7日開始寄發首批關稅暨貿易協議通知書，目前未包含台灣。針對台美關稅進度，總統府發言人郭雅慧今（8日）表示，總統賴清德昨天（7日）深夜與目前正在美國的經貿談判團隊進行視訊通話，並強調務必以維護國家及產業利益，維護國民健康及糧食安全為核心任務，為國家爭取合理的關稅。

郭雅慧表示，總統除再次感謝行政院副院長鄭麗君、經貿總談判代表楊珍妮等成員數月來投入談判工作的辛勞，也就整體談判情形聽取團隊的報告。

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郭雅慧續指，總統在視訊中強調，面對美國政府的對等關稅政策，我國始終秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補的原則進行談判，也期盼在談判中，尋求達到雙邊貿易平衡，增進台美在科技及國安等多元領域的合作。總統勉勵談判團隊，務必以維護國家及產業利益，維護國民健康及糧食安全為核心任務，為國家爭取合理的關稅。

據說明，昨天這場視訊歷時約50分鐘，參與這場視訊會議的成員，還有蕭美琴副總統、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、行政院秘書長龔明鑫、總統府副秘書長張惇涵、國安會諮詢委員傅棟成、黃重諺、國安會副秘書長徐斯儉、總統府辦公室主任陳羿伶等人。華府端則為行政院副院長鄭麗君、總談判代表楊珍妮、國安局長蔡明彥、駐美代表俞大㵢。

行政院今天也證實，我國政府目前並未收到信件，鄭麗君率領楊珍妮等政府談判團隊成員，目前正於美國就關稅議題與美方持續協商。

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