「至少不是30％或35％」石破茂正面解讀關稅引網友熱議

日本首相石破茂正面解讀美國關稅措施。（彭博社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國宣布，將自8月1日起對日本進口產品徵25%關稅。對此，日本首相石破茂表示遺憾，但也正面解讀關稅，指課徵的稅率並非美國總統川普（Donald Trump）先前提出的30%或35%，而是幾乎維持現行稅率（24%），且談判期限也被延長，認為關稅還有得談。石破茂言論一出，引發PPT網友熱議，有網友認為，石破茂這種樂觀心態是「喪事喜辦」，但也有網友認為日本在談判過程這麼強硬才被25%，日本沒有輸等。

美國總統川普7日在社群媒體公布了致日本首相石破茂的信函，宣布將從8月1日向日本進口商品徵收25%關稅。由於對日新稅率超過了4月宣布「對等關稅」的24%，不減反增，引起日本嘩然。

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對此，石破茂今（8日）早在在首相官邸召開了政府應對美國關稅措施的綜合工作小組會議，對於美國的決定表示遺憾。

石破茂稱，美日之間的談判仍有一些問題無法達成一致，尚未達成協議，這是因為日本避免輕易妥協，而是持續進行艱難的談判，同時也指出雙方討論仍有進展，像是通知信中的關稅稅率並非川普總統先前宣布的30%或35%，而是幾乎保持不變，且談判期限也被延長至8月1日。

石破茂表示，日本將繼續與美方談判，力爭達成對日美雙方均有利的協議，並能維護日本國家利益。

石破茂上述言論引發PPT網友熱議，有網友表示，「這什麼自我安慰？？！」、「喪事喜辦！不過股價很穩，沒差啦」、「日本把該守的守住，不跪」、「這次真的對日本刮目相看」、、「日本這麼硬25%...果然是TACO」、「就川普的談判策略而已 丟一個25%嚇嚇你」、「反觀中國先舔結果30%」等。

另有許多網友直接把焦點轉向台灣，稱「我怎麼覺得好像在臭台灣」、「台灣比日韓高就真的完了」、「台灣是不是留校查看死當了」、「是不是在暗指台灣30%QQ」等。

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