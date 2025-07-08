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今年上半年漢翔獲百億民機訂單 前景看好

2025/07/08 12:12

漢翔公司台中廠區。（漢翔提供）漢翔公司台中廠區。（漢翔提供）

〔記者歐素美／台中報導〕漢翔公司公布今年第二季接單成果，獲國際民機與發動機大廠訂單，總金額達25億元，最快今年就能挹注公司營收。今年第一季，漢翔已累積85億元新訂單，並在巴黎航展中有所收穫，上半年民機與發動機累計接單已破百億。

漢翔公司位於台中沙鹿的台灣先進複材中心（TACC）。（漢翔提供）漢翔公司位於台中沙鹿的台灣先進複材中心（TACC）。（漢翔提供）

漢翔表示，這次承接的訂單客戶橫跨美洲、歐洲、亞洲等全球航太指標企業，產品主要為單走道客機各區段零組件及發動機零組件製造。

漢翔指出，全球旅運需求量不斷推升，但國際間仍面臨區域情勢緊張、供應鏈不穩定等問題。漢翔以良好的製造品質與履約能力，與客戶之間保持長期信任關係，因而能再次斬獲新訂單。目前全球商務旅運常見的主流機種，機身內外都有來自漢翔的產品，代表漢翔承製的零組件，深獲國際市場肯定。

漢翔認為，在民機業務方面，靠著主流機種的需求成長，為漢翔下半年起的營運注入一劑強心針，長線方面則保持審慎樂觀，持續聚焦關鍵技術研發，以滿足不斷變化的市場需求。

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