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漢翔獲民機25億新訂單 拚挹注今年營收

2025/07/08 11:37

漢翔公司台中廠區。（漢翔提供）漢翔公司台中廠區。（漢翔提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕漢翔（2634）今日公布第二季接單成果，漢翔表示，已獲國際民機與發動機大廠訂單，總金額達25億元，最快今年就能挹注公司營收，今年第一季已累積85億元新訂單，上半年民機與發動機累計接單已破百億。

漢翔今日以平盤43.3元開出，截至11:20，股價暫報42.95元，跌幅0.81%，成交量逾1700張。

漢翔表示，此次承接訂單，客戶橫跨美洲、歐洲、亞洲等全球航太指標企業，產品主要為B737、A320等單走道客機各區段零組件以及發動機零組件製造。

漢翔說，全球旅運需求量不斷推升，但國際間仍面臨區域情勢緊張、供應鏈不穩定等問題，但以良好的製造品質與履約能力，與客戶之間保持長期信任關係，因而能再次斬獲新訂單，在民機業務方面，受惠主流機種的需求成長，為漢翔下半年起的營運注入一劑強心針，長線方面則保持審慎樂觀，持續聚焦關鍵技術研發，以滿足不斷變化的市場需求。

漢翔說，依循政府產業政策，也以積極作為回應全球產業結構的難題，勇於面對短期震盪，更專注於長期目標。漢翔董事長胡開宏強調，與國際盟友尚有許多合作案都在努力洽談中，未來有新的消息，都會陸續公布，讓國人知道，台灣在國際航空供應鏈上佔有一席之地。

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