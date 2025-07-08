志願役官兵退伍變高科技人才 矽品、大葉大學合作人才培訓

退輔會、矽品、大葉大學合作的封測設備工程人才培訓計畫。（照片由大葉大學提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕為因應半導體封測產業持續蓬勃發展，國軍退除役官兵輔導委員會攜手矽品精密與大葉大學，三方合作開辦「封測設備工程人才培訓班」，協助退除役官兵及眷屬提升職場競爭力，無縫接軌高科技產業。

這次是半導體產業首度對退除役官兵招手，首梯預計招收35名學員，地點在大葉大學，訓練期間從8月18日起至9月19日止，總時數達175小時，課程涵蓋基本電學、電子電路、半導體元件、製程與設備、真空系統、薄膜與蝕刻技術等。

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錄取訓練程序分為三階段，首先由退輔會職業訓練中心進行履歷初審，報名資格包括屆退之志願役官兵、符合第一類或第二類退除役官兵及其眷屬，具大專以上學歷者（理工科系尤佳）優先錄取。接著由廠商矽品安排專業面試，最終名單將於8月5日公告於退輔會職訓中心網站並以電郵通知，報名期限8月3日

矽品精密工業彰化二林廠提供多項就業職缺，包括設備技術員與助理工程師，月薪範圍新台幣3萬5000至4萬2000元，另含三節獎金。大葉大學電機工程學系助理教授黃榮鑫指出，「封測設備工程人才培訓班」的特色是結訓即就業，進入科技業第一線，結訓後直接銜接到矽品精密公司上班。

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