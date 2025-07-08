晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

志願役官兵退伍變高科技人才 矽品、大葉大學合作人才培訓

2025/07/08 11:57

退輔會、矽品、大葉大學合作的封測設備工程人才培訓計畫。（照片由大葉大學提供）退輔會、矽品、大葉大學合作的封測設備工程人才培訓計畫。（照片由大葉大學提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕為因應半導體封測產業持續蓬勃發展，國軍退除役官兵輔導委員會攜手矽品精密與大葉大學，三方合作開辦「封測設備工程人才培訓班」，協助退除役官兵及眷屬提升職場競爭力，無縫接軌高科技產業。

這次是半導體產業首度對退除役官兵招手，首梯預計招收35名學員，地點在大葉大學，訓練期間從8月18日起至9月19日止，總時數達175小時，課程涵蓋基本電學、電子電路、半導體元件、製程與設備、真空系統、薄膜與蝕刻技術等。

錄取訓練程序分為三階段，首先由退輔會職業訓練中心進行履歷初審，報名資格包括屆退之志願役官兵、符合第一類或第二類退除役官兵及其眷屬，具大專以上學歷者（理工科系尤佳）優先錄取。接著由廠商矽品安排專業面試，最終名單將於8月5日公告於退輔會職訓中心網站並以電郵通知，報名期限8月3日

矽品精密工業彰化二林廠提供多項就業職缺，包括設備技術員與助理工程師，月薪範圍新台幣3萬5000至4萬2000元，另含三節獎金。大葉大學電機工程學系助理教授黃榮鑫指出，「封測設備工程人才培訓班」的特色是結訓即就業，進入科技業第一線，結訓後直接銜接到矽品精密公司上班。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財