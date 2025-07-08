美對日關稅25％，石破表遺憾將繼續談判（路透）

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕美國宣布將從8月1日起向日本進口商品徵收25%的關稅，日本首相石破茂今天上午對此表示遺憾，但他強調，在8月1日新期限到來之前，將繼續與美方談判，力爭達成對日美雙方均有利的協議，並能維護日本國家利益。

美國總統7日透過社群媒體公布了致日本首相石破茂的信函，宣布將從8月1日向日本進口商品徵收25%關稅。由於對日新稅率超過了4月宣布「對等關稅」的24%，不減反增，引起日本嘩然。而新稅率生效日期訂在8月1日，美方也暗示在生效前還有談判的空間。

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石破今早在官邸召集全部閣員，對此召開對策本部會議。石破表示，日本一直積極地持續與美方進行真誠坦率的談判，但日美雙方仍存在一些無法達共識的地方。他指示相關內閣成員繼續進行談判，並尋求達成協議，並採取一切可能的措施，以減輕對國內產業和就業的影響。

日本經濟再生相赤澤亮正從4月起7次赴美進行談判，而石破上月前往加拿大參加G7峰會時也與川普舉行會談，雙方也多次進行電話磋商，但未能化解雙方的歧見。

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