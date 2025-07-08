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家登土城家崎大樓落成 全年營運目標有變數

2025/07/08 11:13

家登表示，受匯率與關稅影響，全年營運目標有變數（記者洪友芳攝）家登表示，受匯率與關稅影響，全年營運目標有變數（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕半導體傳送載具廠家登（3680）董事長邱銘乾表示，新台幣匯率對台灣的科技產業及家登勢必會有影響，家登第2季營運已受匯率衝擊，若再加上關稅影響消費需求，家登今年營運展望目標百億元規模也會調整。

家登今天舉行土城家崎大樓落成，現場新創總會、國際獅子會等貴賓雲集，技嘉集團總經理李宜泰也親自到場，雙方可望在散熱系統展開緊密的合作關係，也代表家登持續在土城這塊土地上深耕及永續發展的決心。家崎大樓是土城工業區立體化政策方案下的第一座大樓，新北市副市長陳純敬也參與啟用典禮，表示此次家登集團研發與生產基地的落成，正是新北市半導體精密製造聚落中的關鍵節點，盼推動先進製程與高潔淨度材料應用，帶動產業價值鏈整體升級。

家登集團為因應企業持續營運，分散工廠集中的風險，於2020年8月7日斥資4.87億元新台幣向益州集團取得基地870.29坪，並陸續整合周邊畸零地至901.45坪，建造地下三層，地上七層，每層挑高6至7.5米的研發及生產基地，共計5248.07坪，於2020年4月27日開工動土，2024年5月9日上樑，並於今年終於完工落成並啟用，造價16億元的集團大樓，將成為家登與子公司家崎科技重要的研發與生產基地。

邱銘乾表示，土城是家登深耕成長的地方，家登在這裡進一步打造研發生產基地，讓子公司家崎科技進駐之後，希望善用北部人才匯集、資源整合的優勢，加速研發效能，發展半導體高階零件與耗材，為客戶提供效率與品質的解決方案。家登將在此嶄新的環境，以服務為導向，協同客戶創造新價值，持續貢獻台灣在AI與高階運算領域的競爭力。

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