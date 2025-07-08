亞馬遜Prime會員日今開跑 分析公司估銷售上看6921億元

美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）一年一度的大促銷「Prime會員日（Prime Day ）」於本月8日至11日重磅登場。（示意圖，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）一年一度的大促銷「Prime會員日（Prime Day ）」於本月8日至11日重磅登場。資料分析平台Adobe Analytics預估，今年亞馬遜Prime Day將帶動美零售商線上銷售額飆升至238億美元（約新台幣6921.75億元）。

綜合媒體報導，為讓會員有更充裕的時間購物，亞馬遜今年首次將Prime會員日延長至4天，並首次推出每日限定和限量折扣商品，希望透過活動天數拉長與優惠策略，刺激消費力道。

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鑒於今年亞馬遜Prime會員日整體時間與規模雙雙擴大，資料分析平台Adobe Analytics預測，將帶動全美線上銷售金額激增至238億美元，年增28.4%，相當於「2個黑色星期五」的購物力道。

除了亞馬遜外，同業競爭對手（Walmart）及目標百貨（Target）也同步推出對抗性促銷，掀起全美夏季購物熱潮。

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