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看到日韓高關稅驚了！ 台股腳軟大跌逾200點

2025/07/08 10:31

看到日韓高關稅驚了！台股腳軟大跌逾200點（資料照）看到日韓高關稅驚了！台股腳軟大跌逾200點（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕美國總統川普陸續向各國發出新一輪的稅率信函，其中對日韓商品加徵25%關稅，對柬埔寨與泰國課徵36%，對大多數國家來說，新的美國關稅稅率與川普4月2日宣布「解放日」關稅稅率相當接近，亞洲最新關稅稅率高於預期，日韓股市早盤不跌反漲，反觀台灣稅率尚未公布，但投資人擔心台灣稅率恐不低，賣壓大舉出籠，由台積電（2330）領跌，加權指數盤中下跌逾200點，直接摜破月線支撐，在亞股中表現最為弱勢。

外資昨日加空台股期貨，累積外資期貨淨空單高達5萬6788口，再創史上新高，在外資龐大期貨空單壓抑下，台股難有表現空間，近日川普可能宣布對台最新關稅，加劇市場疑慮，台股持續走弱。

啟發投顧副總容逸燊指出，川普公布14國關稅，包括日韓都面臨25%對等關稅，但不包括台灣及歐盟，顯示談判雖未完成但有進度，收到信與否皆在8月1日實施，因此還有3週左右協商空間，美股收跌，但跌幅不到1%。台灣若可在近日收到信件， 8月1日之前還有下降空間，日韓雖跟4月初關稅差不多，但早盤股市仍走高，因此預估台股本波拉回不至於回到2萬1000點之下。

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