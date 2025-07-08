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高雄房市呈現量縮價漲 岡山區漲幅大

2025/07/08 10:29

五月份高雄市房市呈現量縮價漲。（記者侯承旭攝）五月份高雄市房市呈現量縮價漲。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕清華大學「安富金融工程研究中心」公布今年5月份清華安富房價指數，全國房價指數比去年同期上揚3.03%，高雄市房價指數微幅上揚4.06%。

「安富金融工程研究中心」指出，高雄市房價從2017年初谷底反彈以來，至今持續呈現緩步上漲趨勢，5月份的房價指數與去年同期相比上揚4.06%，比上個月上漲0.07%，漲幅均略高於全國平均值。今年5月份高雄市的住宅交易量僅1989棟，比去年同期大減46.8%，呈現量縮價跌態勢，交易量低於五年平均線，後續仍有待觀察。

以各行政區分析，岡山區房價指數年增9.58%最高，其次是鳥松區7.08%，是高雄市房價指數漲幅最大的行政區。前鎮區、小港區、鳳山區、大寮區、前金區房價指數與去年同期相比則微幅下跌，惟跌幅均不到3%。

房仲人士分析，岡山區與鳥松區目前仍有捷運利多，捷運紅線去年通車至岡山，帶動房屋需求，鳥松區則因捷運黃線正式動工，未來生活機能可望提升。

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