川普公佈日韓關稅25％ 江啟臣：台美經貿仍有互補空間 盼政府談出最有利方案

立法院副院長江啟臣。（資料照）

〔記者劉宛琳／台北報導〕美國總統川普宣佈將對日本與南韓進口商品課徵25%的關稅，台灣對美的談判結果也將在近日揭曉。立法院副院長江啟臣今天受訪表示，希望談判團隊談出對我們最有利的一個方案，台美經貿還有很大的互補空間，應該盡量和美方來爭取；而日韓與台灣在經貿上某種程度是比較競爭性的，日韓與美是否會再談還是要再觀察。

江啟臣表示，希望我們的談判團隊最後能夠盡最大努力爭取台灣最大的利益，談判就是give and take，這中間怎麼樣達到雙贏，尤其台美彼此之間的經濟和貿易還是有很大的互補空間，所以我們還是應該盡量和美方來爭取對台灣最有利的一個方案跟結果。

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江啟臣表示，雖然日韓的結果初步已經公佈了，但看得出來日本和韓國與美國之間是沒有達成任何協議的。所以關稅稅率還是維持到4月2日時的一個水準，8月1日（關稅生效日）以前日韓會不會再談。我們還要再觀察。

江啟臣說，尤其日韓與台灣之間在對外的貿易上某種程度是比較競爭性的，所以我們還是要非常注意日韓方面的動態，如果能夠爭取到比他們更好的一個待遇，他相信對台灣來講是有利。

江啟臣提到，另外一個部分是因為談判涉及到我們市場的開放問題，所以敏感性產業這一部分還有敏感性商品，我們要如何對我們有利，能夠維持應有的保障，這恐怕也是很多國人和企業還有產業所關心的。

江啟臣說，最後針對這一波的談判結果可能即將出爐，國內相關的因應或衝擊上的一些準備，政府恐怕也必須要提早告訴我們的企業和產業，讓大家提早做好相關的因應。總之我們希望談判團隊談出對我們最有利的一個方案。

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