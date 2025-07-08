日韓關稅宣判之後 法人︰台高於20％算利空

日韓對等關稅宣判、台股嚇跌，法人看高於20%被視為利空。（擷取自凱基投顧報告）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國總統川普宣布自8月1日起，將對日本和南韓的進口商品全面徵收25％關稅，台股今日開低走低，下跌逾200點，凱基投顧表示，市場普遍預期川普政府對台灣的關稅稅率應大致落在15~20%，若高於20%以上被視為利空，不過，凱基投顧也指出，關稅稅率的高低主要影響台股的短期走勢，中長期則仍需關注關稅對企業盈餘的影響。

凱基投顧認為，台灣廠商的產能遍布全球，因此不僅需要關注台灣本身的關稅稅率，還需關注中國和東南亞的稅率，因為不少台灣廠商的主要產能仍集中在中國，占比高達56%；其次是台灣本地，占26%；東南亞則占15%。

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關稅稅率談判結果將牽動台股短期表現，凱基投顧對於最終關稅稅率的結果進行台股短期表現的情境分析：如果稅率設定在15%~20%，符合市場預期，但股價可能會下跌；如果稅率高於15~20%，將被視為利空消息，導致股價大幅下挫；如果稅率低於15~20%，由於超出市場預期的樂觀，將有利於股價短期上漲；然而，關稅稅率的高低主要影響台股的短期走勢，中長期則仍需關注關稅對企業盈餘的影響。

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