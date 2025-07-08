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26％關稅陰霾 ! 繼日本之後「這國」也拒絕對川普開放農業妥協

2025/07/08 10:39

印美談判焦點圍繞敏感產業，印度可能不會讓步，恐面臨高關稅。（歐新社）印美談判焦點圍繞敏感產業，印度可能不會讓步，恐面臨高關稅。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本拒絕進口更多美國米，讓美國總統川普大為不滿，揚言祭出高關稅回擊。現今市場傳出，印度拒絕在農業開放問題上向美國妥協，恐面臨高關稅陰霾。

據報導，為保護印度政治敏感的農業部門，與美國談判的壓力日益增大。專家指出，雙方談判結果將直接決定印度是否面臨26%的美國關稅，倘若彼此無法達成協議，恐對印度出口和經濟造成重大衝擊。

印度商務部長皮尤什·戈亞爾週末表示，貿易談判將以「國家利益」為指導，農業和乳製品是印美貿易談判中的兩大紅線，我們絕不會做任何可能削弱本國農業或農民地位的事，印度政府不會受任何最後期限束縛。

據了解，由於基因改造農作物在印度是受到限制，美國正尋求進入印度市場銷售其基改的玉米和黃豆。據悉，新德里曾提出允許進口部分基改動物飼料，但這讓步被美國官員拒絕。

分析師指出，印度政府不允許種植基改食用作物，儘管這些品種可以提高產量。此前，基改芥菜的商業發布因印度最高法院的法律挑戰而停滯，2010年，該國政府拒絕了一種基因改造茄子品種。

至於汽車領域，美方希望其零件製造商獲得貿易優惠，但印度認為這將對國內產業造成不利影響。中媒指出，印度7月4日向世界貿易組織通報，由於美國對汽車及零件加徵的關稅衝擊印度出口，印度計劃對美國徵收報復性關稅。

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