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國際油價急升！OPEC+增產擋不住需求熱潮

2025/07/08 09:33

國際油價週一（7日）上漲近 2%。（路透）國際油價週一（7日）上漲近 2%。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（7日）上漲近 2%，因強勁需求跡象蓋過 OPEC+在 8 月增產幅度超出預期，以及美國關稅可能帶來影響的最新擔憂。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲 93 美分，漲幅 1.4%，收每桶 67.93 美元。

布蘭特原油期貨上漲 1.28 美元，漲幅 1.9%，收每桶 69.58 美元。

盤中稍早，布蘭特原油最低跌至 67.22 美元，紐約期油則一度跌至 65.40 美元。

BOK Financial 交易部資深副總裁基斯勒（Dennis Kissler）表示：「供應面確實在上升，但需求依然強勁，高於市場預期。」

OPEC+上週六（5日）同意從 8 月起，每日增產 54.8 萬桶，超出前3個月每月增產 41.1 萬桶的幅度。

由克羅夫特（Helima Croft）領導的RBC 資本市場（RBC Capital ）分析團隊在報告中指出，OPEC+ 的此項決議，意味著來自8個 OPEC 成員國原先自願減產的每日 220 萬桶產量中，將有近 80% 重返市場。

然而，分析師指出，目前實際的增產幅度仍小於原先規劃，大多新增供應來自沙烏地阿拉伯。

而上週公布的旅遊業統計顯示，今年「7月4日」美國國慶假期，將創下史上最多人次的陸空出行紀錄。

為展現對石油需求的信心，沙烏地阿拉伯上週日（6日）將其旗艦產品「阿拉伯輕質原油」在亞洲市場 8 月的售價，調升至4個月高點。

高盛分析師預測，OPEC+ 將於 8 月 3 日的下次會議上，宣布 9 月最終增產 55 萬桶／日。

油價同時也受到美國貿易政策進展不明的壓力。美方官員透露，關稅生效時間將延後，但未說明新稅率細節。投資人擔憂更高的關稅恐將抑制經濟活動與石油需求。

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