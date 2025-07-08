日韓面臨25％關稅 法人：台廠影響有限

日韓面臨25%關稅，法人表示，台廠影響有限（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕美國總統川普宣布自8月1日 起，將對所有來自日本與韓國的進口商品課徵25%關稅，同時也公布印尼、柬埔寨、越南等地稅率，但也預留政策彈性空間，承諾若日韓願意取消對美貿易障礙、開放封閉市場，美方將考慮下調或撤回本次課稅措施。法人分析，川普政府以關稅作為貿易談判槓桿的策略，意圖施壓日韓讓步，修正貿易結構失衡， 此舉不僅對美日韓三邊經貿關係產生重大影響，也加劇全球供應鏈與貿易政策的不確定性。

法人指出，在此次美國對日韓課徵25%進口關稅的背景下，整體來看，台廠所受影響相對有限。以PCB與CCL（銅箔基板）產業為例，台廠多數生產據點位於中國與東南亞，產品並非直接自日韓出口至美，避開了本次關稅衝擊。重電產業方面，台廠雖市佔仍低於韓廠，但已有與美國客戶建立長期合作機制，加上美方承擔關稅比重，短期訂單穩定。散熱與電子紙產業則因出貨以ODM為主，終端產品轉由墨西哥等地出貨，亦未受波及。整體而言，台廠憑藉靈活供應鏈與地理配置，受此波日韓關稅影響可控，部分領域甚至具備替代與受惠潛力。

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