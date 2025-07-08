上半年基金績效冠軍出爐 這檔漲近65％衝第一

今年一到六月市場起伏震盪，川普關稅議題是左右走勢的主調。（示意圖，路透）

〔記者吳滋雅／台北報導〕今年一到六月市場起伏震盪，關稅議題是左右走勢的主調，期間隨著關稅談判逐步推進加上川普力推的大而美法案過關，拉抬市場風險偏好，多個股市都有雙位數漲幅，同期間已核備的969檔境外股票基金平均上漲6.63%，其中受到高通膨、地緣政治緊張等多方需求青睞的黃金基金漲勢銳不可擋，平均漲幅超過五成，也包辦績效前五名，而富蘭克林黃金基金以識途老馬精準布局之姿，繳出近65%的成績單，搶下境外基金冠軍王。

產業專家預期，金價儘管高檔震盪，但下半年還有戲，特別是川普政府陸續發關稅通知信、大而美法關過關後對產業造成不同程度影響等，勢必再為市場投入不確定性，避險和多角化布局的需求成為金價重要支撐。

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根據世界黃金協會今年二到五月間的調查，各國央行購買黃金的理由主要以風險考量為出發，像是權衡黃金屬無違約風險、危機時表現、具備長期價值儲藏與通膨避險角色、規避地緣政治及投資組合多元化等，理財達人認為，一般投資人在布局黃金資產時的心態也是如此，因此時序進入下半年，市場氣氛還是多變，提供資產一定的需求性，也值得投資人酌量持續布局。

投資專家分析，近期金價處於高檔震盪整理，對於黃金資產投資者來說，心理壓力必定不小，今年來表現強勢的金價短期間波動性仍高，且需要留意接續通膨、殖利率等數據，及地緣政治變化，但尚不至於反轉其偏多趨勢。

銀行財富管理中心表示，國際金價今年來走高後，即使高檔震盪，也呈現底部有撐的格局，黃金基金的投資熱度不減。其實黃金及金礦股和其他資產相關性低，根據世界黃金協會的統計，投資組合增配黃金有助提高風險調整報酬，不妨適度納入，做為豐富資產配置的奇兵。

基金達人分析，六檔已核備的境外黃金基金今年來成績亮眼，其中成立時間最長也是最早進入台灣市場的富蘭克林黃金基金，報酬表現最犀利，漲幅有64.83%，再拉長時間看過去一年以來績效，也是榜上唯一上漲超過七成的基金，為境外基金榜首。

解析富蘭克林黃金基金的致勝密碼，包括分散持股以降低單一個股的影響、側重相對具爆發力的中小型股、發掘購併題材，成功掌握黃金市場的多重機會。經理人史蒂芬．蘭德對金價的中期前景感到樂觀。

2025上半年整體境外基金績效前五名（%）

排名 基金名稱 上半年 一年 1 富蘭克林黃金基金 A 64.83 72.80 2 施羅德環球黃金（美元）A-累積 58.23 65.23 3 DWS投資黃金貴金屬股票 USD LC 57.21 62.08 4 晉達環球黃金基金 C 收益股份 55.03 60.08 5 貝萊德世界黃金基金 A2 美元 49.97 54.98

資料來源：理柏資訊，績效原幣計價截至2025/6/30。製表：記者吳滋雅。

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