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焦點股》台光電：6月營收飆新高 股價帶量走揚

2025/07/08 09:31

台光電受惠AI伺服器拉貨，6月營收創新高。（取自官網）台光電受惠AI伺服器拉貨，6月營收創新高。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔基板大廠台光電（2383）受惠AI伺服器拉貨動能強勁，手握國際一線大廠訂單，今年營運表現亮眼，6月合併營收首度突破80億元大關，衝上80.35億元，月增10.42%、年增53.15%，再創歷史新高，累計前6月合併營收達441.87億元，年增55.86%，今日股價無畏大盤拉回，帶量走揚。

截至9:10分左右，台光電股價上漲1.66%，暫報916元，成交量約1037張。

展望未來，台光電對全產品線各應用領域發展均抱持樂觀態度，從AI應用、雲端服務、邊緣運算、低軌衛星，預期都將維持成長動能，為因應市場強勁需求，今年中國黃石、馬來西亞檳城、中國中山等廠將陸續開出新產能，總產能增加20%以上，同時也是亞洲銅箔基板供應商中唯一在美國擁有銷售及生產基地，面對市場多變局勢，有望領先同業靈活調整。

法人看好台光電市佔率持續增加，在輝達新一代旗艦晶片GPU Rubin基板供應有望取得領導地位，並新增AWS、Meta等CSP（雲端服務供應商）客戶，其中AWS的AI伺服器Trainium 2採用M8級銅箔基板，由台光電獨家供應，明年台光電拿下更多AI專案訂單，持續成為國際大廠最主要的供應商。

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