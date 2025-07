華航進駐紐約全新第一航廈 邁向北美營運新里程碑

華航明年進駐紐約全新第一航廈。 (華航提供)

〔記者王憶紅/台北報導〕華航今日正式宣布,明年進駐紐約甘迺迪國際機場(JFK)全新打造的第一航廈(The New Terminal One at JFK),華航表示,華航提早佈局宣布進駐,以旅客的角度從心出發,全面優化長途飛行的搭機體驗。

美東時間 7 月 7 日總經理陳漢銘親自率隊前往紐約出席合作儀式,展現華航對北美市場的高度重視,更是持續拓展紐約航線的重要里程碑。

紐約甘迺迪國際機場即將啟用的新航廈,結合創新科技及世界級設計,無論在報到、安檢、候機或轉機,都將提供旅客更加輕鬆便捷的服務,同時集結紐約具豐富文化底蘊的多元購物及餐飲空間。

華航指出,看好台美兩地往返及轉機旅運需求,積極強化航網佈局,直飛北美重點六大城市,包含美國紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖及加拿大溫哥華,每周提供超過 40 班次往返美加地區,結合綿密便捷的區域航網,每周提供共計近 500 個航班,服務北美往返東南亞、東北亞的轉機旅客,進一步鞏固華航展翼全球的營運布局及決心。華航深耕北美市場超過半世紀,桃園 – 紐約航線自 1983 年首航至今已逾 40年,是長期布局北美版圖的重要樞紐。

