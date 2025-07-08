華航進駐紐約全新第一航廈 邁向北美營運新里程碑

華航明年進駐紐約全新第一航廈。 （華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕華航今日正式宣布，明年進駐紐約甘迺迪國際機場（JFK）全新打造的第一航廈（The New Terminal One at JFK），華航表示，華航提早佈局宣布進駐，以旅客的角度從心出發，全面優化長途飛行的搭機體驗。

美東時間 7 月 7 日總經理陳漢銘親自率隊前往紐約出席合作儀式，展現華航對北美市場的高度重視，更是持續拓展紐約航線的重要里程碑。

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紐約甘迺迪國際機場即將啟用的新航廈，結合創新科技及世界級設計，無論在報到、安檢、候機或轉機，都將提供旅客更加輕鬆便捷的服務，同時集結紐約具豐富文化底蘊的多元購物及餐飲空間。

華航指出，看好台美兩地往返及轉機旅運需求，積極強化航網佈局，直飛北美重點六大城市，包含美國紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖及加拿大溫哥華，每周提供超過 40 班次往返美加地區，結合綿密便捷的區域航網，每周提供共計近 500 個航班，服務北美往返東南亞、東北亞的轉機旅客，進一步鞏固華航展翼全球的營運布局及決心。華航深耕北美市場超過半世紀，桃園 – 紐約航線自 1983 年首航至今已逾 40年，是長期布局北美版圖的重要樞紐。

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