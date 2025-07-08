規避川普關稅中國借印越轉運 單月出口規模超過千億

中國企業正在透過東南亞向美國出口愈來愈多的商品，以規避關稅壁壘。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕數據顯示，中國企業正在透過東南亞向美國出口愈來愈多的商品，以規避美國總統川普（Donald Trump）在貿易戰當中設立的關稅壁壘。其中光是經越南、印尼轉運的商品價值預估就達42億美元（約新台幣1221.5億元）。

《金融時報》報導，根據美國人口普查局公佈的數據，5月中國對美國出口額年減43％，這相當於150億美元（約新台幣4363.5億元）的商品。而中國官方數據顯示，同期中國整體出口成長了4.8％，主要被對東南亞國協（ASEAN）的15％成長和對歐盟的12％出口成長所抵銷。

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顧問公司凱投宏觀（Capital Economics）首席亞洲經濟學家威廉斯（Mark Williams）表示，數據顯示了一個「非常引人注目的模式」。從美中第1次貿易戰期間就看到了這種情況，這是一個相當迅速的轉變，美國來自中國的進口下降，但從越南、墨西哥的進口卻有所回升。

川普在2018年首個總統任期內對中國徵收關稅，這項措施明顯提振了越南的製造業，愈來愈多證據表明，最新的措施正在為其帶來新的成長。

凱投宏觀的另一項研究預估，5月有34億美元（約新台幣989億元）的中國出口商品經越南轉運，較去年同期成長30％；透過印尼的間接貿易也大幅成長，預計2025年5月將有8億美元（約新台幣232.7億元）的商品轉道，比去年同期成長25％。

中國數據顯示，今年5月，對越南的印刷電路板（PCB）、電話零件和平板顯示器模組等電子元件出口較去年同期成長54％，達26億美元（約新台幣756.3億元）。

不過，在中國透過東南亞地區轉運的同時，美國也採取行動應對。華府近日與越南達成貿易協議，其中包括經越南轉運的商品須徵收40％關稅，此舉被認為是針對中國對美轉口貿易。

其他許多國家尚未與華府達成貿易協議，未來達成的任何協議都可能包含額外的轉運稅，根據白宮公佈的最新關稅稅率，東南亞多國已收到川普致函，緬甸、寮國預計將面臨40％的關稅，泰國、柬埔寨為36％，馬來西亞則為25％，新的稅率將從8月1日起正式生效。

川普的關稅也迫使製造商找尋其他市場來銷售那些不再運往美國的商品。阿拉伯聯合大公國5月從中國的進口額年增11億美元（約新台幣319.9億元），漲幅達20％，其中最大的進口產品是智慧手機、筆記型電腦等。

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