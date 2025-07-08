美前財長桑默斯砲轟大而美法案 警告將對美財政造成嚴重打擊

美國前財政部長桑默斯（Larry Summers）。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前財政部長桑默斯（Larry Summers）近日受訪時談到美國總統川普（Donald Trump）正式簽署立法的「大而美法案」，桑默斯表明自己並不看好這項全面的稅收和預算法案，並警告這項歷史性的法案將對美國財政健康造成「嚴重打擊」。

桑默斯接受《美國廣播公司》（ABC News）採訪，訪談中談到對於近期通過大而美法案的看法，即使沒有強烈的政治意義，也沒有哪個經濟學家會說這項法案對經濟有利，而壓倒性的觀點是他可能會讓經濟雪上加霜。

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在國會經過數週的審議，大而美法案日前在眾議院獲得通過，川普在7月4日簽署成為立法。該法案旨在透過大幅減稅來刺激經濟成長，但包括國會預算辦公室（CBO）在內的經濟學家表示，這可能會增加數兆美元的預算赤字。

桑默斯也表達了同樣的擔憂，並認為，這些政策無法提振經濟。桑默斯指出，世界上最大的債務國還能夠持續多久，而且這項法案給經濟帶來的債務負擔，比以往任何一項稅收立法都還要大。

在法案正式通過之前，頂尖的經濟學家就已敲響警鐘。包括克魯曼（Paul Krugman）、史蒂格里茲（Joseph Stiglitz）、強森（Simon Johnson）等諾貝爾經濟學獎得主6月透過無黨派智庫經濟政策研究所（Economic Policy Institute）一同發聲，警告大而美法案通過將帶來的後果。

信中指出，美國面臨許多急迫的經濟挑戰，其中許多挑戰需要更高水準的政府能力來應對，然而這些能力將大幅的被減稅所削弱。眾議院的這項法案沒有有效地解決國家面臨的任何關鍵經濟挑戰，反而加劇了其中的許多挑戰。

中右翼智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）的專家也與桑默斯有類似的觀點，推測美國經濟不太可能因為這項法案而大幅成長。

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