晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美前財長桑默斯砲轟大而美法案 警告將對美財政造成嚴重打擊

2025/07/08 12:08

美國前財政部長桑默斯（Larry Summers）。（法新社資料照）美國前財政部長桑默斯（Larry Summers）。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前財政部長桑默斯（Larry Summers）近日受訪時談到美國總統川普（Donald Trump）正式簽署立法的「大而美法案」，桑默斯表明自己並不看好這項全面的稅收和預算法案，並警告這項歷史性的法案將對美國財政健康造成「嚴重打擊」。

桑默斯接受《美國廣播公司》（ABC News）採訪，訪談中談到對於近期通過大而美法案的看法，即使沒有強烈的政治意義，也沒有哪個經濟學家會說這項法案對經濟有利，而壓倒性的觀點是他可能會讓經濟雪上加霜。

在國會經過數週的審議，大而美法案日前在眾議院獲得通過，川普在7月4日簽署成為立法。該法案旨在透過大幅減稅來刺激經濟成長，但包括國會預算辦公室（CBO）在內的經濟學家表示，這可能會增加數兆美元的預算赤字。

桑默斯也表達了同樣的擔憂，並認為，這些政策無法提振經濟。桑默斯指出，世界上最大的債務國還能夠持續多久，而且這項法案給經濟帶來的債務負擔，比以往任何一項稅收立法都還要大。

在法案正式通過之前，頂尖的經濟學家就已敲響警鐘。包括克魯曼（Paul Krugman）、史蒂格里茲（Joseph Stiglitz）、強森（Simon Johnson）等諾貝爾經濟學獎得主6月透過無黨派智庫經濟政策研究所（Economic Policy Institute）一同發聲，警告大而美法案通過將帶來的後果。

信中指出，美國面臨許多急迫的經濟挑戰，其中許多挑戰需要更高水準的政府能力來應對，然而這些能力將大幅的被減稅所削弱。眾議院的這項法案沒有有效地解決國家面臨的任何關鍵經濟挑戰，反而加劇了其中的許多挑戰。

中右翼智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）的專家也與桑默斯有類似的觀點，推測美國經濟不太可能因為這項法案而大幅成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財