美國化工大廠陶氏將關閉3座歐洲化工廠並裁員800人

美國化工大廠「陶氏（Dow）」將關閉3座歐洲化工廠並裁員800人，以削減成本。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，鑑於歐洲市場需求持續疲弱，美國化工大廠「陶氏（Dow）」決定進行架構重組，將關閉3座歐洲化工廠並裁員800人，以削減成本。

綜合媒體報導，陶氏週一（8日）表示，公司董事會已批准關閉歐洲3座工廠，分別為德國伯赫倫（Böhlen）和施科保（Schkopau）2座工廠及英國巴里（Barry）工廠，關廠流程將於2026年第1季開始，預計將在2027年底完成所有程序束。

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除了關廠外，陶氏還宣布將裁員800人，約佔該公司員工總數的2.2%。

陶氏預估，公司將因關廠和裁員認列6.3億至7.9億美元（約新台幣183.08億元至299.58億元）的費用，並預料隨著資產逐步退場，將從2026年開始看到停產帶來的獲利提升。

消息曝光後，陶氏週一（7日）盤中股價一度下挫4.8%，最低觸及27.08美元，最終收在27.48美元，跌幅3.44%。

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