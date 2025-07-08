黃金險守3300美元！一度大跌關鍵曝光

黃金價格週一（7日）收黑。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週一（7日）收黑，但跌幅收窄，主因是美國總統川普宣布8月1日起對日本和南韓課徵25%關稅，帶動避險需求，然而美元走強對黃金構成壓力。

紐約黃金期貨大致持平，報每盎司3342.8美元；黃金現貨價下跌0.1%，報每盎司3332.62美元，稍早一度因美元走強下挫逾1%，跌破每盎司3300美元。

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《路透》報導，獨立金屬交易員Tai Wong說：「黃金上漲，是因為川普對南韓和日本課徵25%關稅。各類投資反應不同，股市稍微下跌。」

美股主要指數下滑，投資人等待和白宮貿易協商有關的更多聲明。稍早川普公開14國的最新關稅稅率，預計將於8月1日起實施，而原先美國對等關稅暫緩期將於7月9日屆滿，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）7日下午在記者會中表示，總統川普將簽署行政命令，將原本7月9日的期限延長至8月1日。

美國聯準會（Fed）本週將公布上次會議紀錄，一些Fed官員也將發表演說，這些將提供投資人一窺Fed政策路徑的機會。

中國人民銀行週一公布的官方數據顯示，中國央行6月增持黃金儲備，是連續第8個月加碼黃金。

OANDA MarketPulse市場分析師Zain Vawda說：「人行正持續推動外匯存底多元化，而不確定性和地緣政治風險上升，可能加速這個發展。」

美國銀行表示，各國央行都在買進黃金以讓外匯存底多元化，藉此降低對美元的依賴，也為通膨和經濟不確定性避險，這個趨勢可望持續。

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