晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃金險守3300美元！一度大跌關鍵曝光

2025/07/08 08:53

黃金價格週一（7日）收黑。（彭博資料照）黃金價格週一（7日）收黑。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週一（7日）收黑，但跌幅收窄，主因是美國總統川普宣布8月1日起對日本和南韓課徵25%關稅，帶動避險需求，然而美元走強對黃金構成壓力。

紐約黃金期貨大致持平，報每盎司3342.8美元；黃金現貨價下跌0.1%，報每盎司3332.62美元，稍早一度因美元走強下挫逾1%，跌破每盎司3300美元。

《路透》報導，獨立金屬交易員Tai Wong說：「黃金上漲，是因為川普對南韓和日本課徵25%關稅。各類投資反應不同，股市稍微下跌。」

美股主要指數下滑，投資人等待和白宮貿易協商有關的更多聲明。稍早川普公開14國的最新關稅稅率，預計將於8月1日起實施，而原先美國對等關稅暫緩期將於7月9日屆滿，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）7日下午在記者會中表示，總統川普將簽署行政命令，將原本7月9日的期限延長至8月1日。

美國聯準會（Fed）本週將公布上次會議紀錄，一些Fed官員也將發表演說，這些將提供投資人一窺Fed政策路徑的機會。

中國人民銀行週一公布的官方數據顯示，中國央行6月增持黃金儲備，是連續第8個月加碼黃金。

OANDA MarketPulse市場分析師Zain Vawda說：「人行正持續推動外匯存底多元化，而不確定性和地緣政治風險上升，可能加速這個發展。」

美國銀行表示，各國央行都在買進黃金以讓外匯存底多元化，藉此降低對美元的依賴，也為通膨和經濟不確定性避險，這個趨勢可望持續。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財