札克伯格砸數千萬美元年薪挖角！蘋果AI模型負責人跳槽Meta（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕札克伯格「鈔能力」持續發威，彭博報導，在Meta開出每年價值數千萬美元的一攬子計劃，蘋果負責人工智慧（AI）基礎模型（Apple Foundation Models，AFM）團隊負責人龐若明（Ruoming Pang）即將跳槽至Meta。

知情人士稱，Pang的離職可能是AFM集團一系列退出的開始，幾名工程師告訴同事，他們計劃在不久的將來離開，前往Meta 或其他地方。據彭博社當時報導，Pang的高級副手岡特 （Tom Gunter）上個月離開了蘋果。

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彭博報導，據知情人士透露，Pang於2021年從Alphabet加入蘋果，是Meta新超級智能團隊的最新重要招聘，為了確保Pang順利跳槽，Meta提供了每年價值數千萬美元的一攬子計劃。

在Meta執行長札克伯格已將AI作為公司的首要任務後，近期一直以高薪在瘋狂招聘，據其他知情人士透露，Meta週一還聘請了OpenAI的研究員Yuanzhi Li和在Anthropic PBC研究Claude的Anton Bakhtin。上個月，它聘請了許多其他OpenAI 研究人員。

Meta拒絕置評。蘋果、Pang、OpenAI和Anthropic沒有回應置評請求。

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