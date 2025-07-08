首批100噸銅抵達香港倉庫！即將納入LME全球倉儲網絡（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕首批金屬已抵達香港倉庫！根據倫敦金屬交易所（LME）數據顯示，首批100噸銅已於7月2日抵達倫敦金屬交易所認可的香港倉庫，標誌著港交所旗下LME在中國內地週邊建立倉儲網絡的重要進展。

這些金屬將從7月15日起可用於履行LME合約交割義務。

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華爾街見聞報導，LME先前於4月批准香港3家倉儲設施營運商，隨後增至5家，旨在全球最大金屬市場中國內地附近建立立足點，LME目前在中國內地沒有認可倉庫。香港倉庫將儲存LME所有主要產品，包括銅和鎳等金屬品種。

分析認為，此舉被視為香港發展大宗商品交易中心的關鍵舉措，可望提升香港在全球大宗商品市場的地位。這項進展將為區域內金屬交易提供更具成本效益的交割途徑，同時有助於加強香港作為國際金融、航運及貿易中心的地位。

LME表示，金屬抵達LME認可的倉庫表明，將香港列為交割地點對金屬市場參與者來說是一個有吸引力的選擇。

7月透過LME運輸及物流標準驗收的核准倉儲設施將正式投入營運。依照LME核准付運點政策，合格設施的每個貨倉最少要有3個可供運作的泊位，最少水深11米，可供每週5天、每天最少營運8小時。

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