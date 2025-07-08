晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

首批100噸銅抵達香港倉庫！即將納入LME全球倉儲網絡

2025/07/08 12:29

首批100噸銅抵達香港倉庫！即將納入LME全球倉儲網絡（美聯社資料照）首批100噸銅抵達香港倉庫！即將納入LME全球倉儲網絡（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕首批金屬已抵達香港倉庫！根據倫敦金屬交易所（LME）數據顯示，首批100噸銅已於7月2日抵達倫敦金屬交易所認可的香港倉庫，標誌著港交所旗下LME在中國內地週邊建立倉儲網絡的重要進展。

這些金屬將從7月15日起可用於履行LME合約交割義務。

華爾街見聞報導，LME先前於4月批准香港3家倉儲設施營運商，隨後增至5家，旨在全球最大金屬市場中國內地附近建立立足點，LME目前在中國內地沒有認可倉庫。香港倉庫將儲存LME所有主要產品，包括銅和鎳等金屬品種。

分析認為，此舉被視為香港發展大宗商品交易中心的關鍵舉措，可望提升香港在全球大宗商品市場的地位。這項進展將為區域內金屬交易提供更具成本效益的交割途徑，同時有助於加強香港作為國際金融、航運及貿易中心的地位。

LME表示，金屬抵達LME認可的倉庫表明，將香港列為交割地點對金屬市場參與者來說是一個有吸引力的選擇。

7月透過LME運輸及物流標準驗收的核准倉儲設施將正式投入營運。依照LME核准付運點政策，合格設施的每個貨倉最少要有3個可供運作的泊位，最少水深11米，可供每週5天、每天最少營運8小時。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財