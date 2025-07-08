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台灣未入列首波關稅名單 外媒曝台廠心聲

2025/07/08 14:26

美國總統川普美國時間7日，向各國發出對等關稅通知信函，共有14個國家將陸續收到通知，但台灣未列此次名單當中。（路透資料照）美國總統川普美國時間7日，向各國發出對等關稅通知信函，共有14個國家將陸續收到通知，但台灣未列此次名單當中。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普美國時間7日，向各國發出對等關稅通知信函，共有14個國家將陸續收到通知，但台灣未列此波名單當中，新加坡媒體報導，有台廠擔憂，若政府未能成功與美國達成關稅協議，公司恐面臨極大挑戰。

《The Straits Times》報導，自美國今年4月宣布對台灣產品徵收32%的高關稅以來，台灣伸仁紡織董事長白燦榮就睡不好，表示若未能在期限之前與美國達成協議， 110名員工中約有一半員工，可能不得不休假或被迫提前退休。他說：「這是我們公司40年史上最緊張、最具挑戰性的時期，比新冠疫情或其他時刻還要糟糕。」

由於客戶轉向中國尋求更便宜的材料，伸仁紡織近幾年銷售額一直在下降，但他說，由於他的公司生產的紡織品質量很高，所以公司得以生存。

「但美國對我們的商品徵收高額關稅，可能會給我們帶來致命打擊。」他補充說，美國關稅不僅影響直接向美國銷售產品的公司，供應鏈上的每個人都會受到影響，「如果這些工廠因為關稅而受到影響，他們也不會接受我公司的訂單。」

好家庭毛巾（Toptowel）也面臨類似的不確定性，報導介紹，好家庭毛巾約18%的出口業務銷往美國，而目前也一直在努力爭取更多國家的訂單，除了與日本潛在的合作夥伴和客戶會面之外，還考慮開拓如澳洲、歐洲等新市場。

報導表示，台北經濟嚴重依賴出口，在美國高額關稅威脅日益逼近之際，台灣努力與美國達成妥協，並向美國表明其認真對待貿易規則。

美國祭出對等關稅後，為防堵中國進口貨物規避美國加徵關稅，繞經我國加工後，違規轉運後造成「洗產地」問題，包括財政部、經濟部等，皆提出防線及嚴密查察。

此外，台灣也承諾購買更多美國商品，4月我國駐美代表俞大㵢透露，台灣願意向美國企業購買更多武器、液化天然氣（LNG）和農產品包括美國天然氣等，以縮小貿易逆差。

但根據報導，分析師認為，無論達成什麼協議，都會對國內經濟產生負面影響。

目前美國總統川普已經宣布14國關稅，均將於8月1日生效，但尚未出現台灣，根據自由時報報導，針對台灣是否已接獲美方關於對等關稅通知函件？行政院發言人李慧芝今（8）日表示，我國政府目前並未收到這項信件。

李慧芝也證實，行政院副院長鄭麗君率領政委楊珍妮等政府談判團隊成員，目前正於美國就關稅議題與美方持續協商。

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