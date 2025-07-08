川普威脅對金磚國家加徵10％關稅 巴西總統反嗆世界不需要「皇帝」

巴西總統魯拉（ Luiz Inacio Lula da Silva）。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週一（7日）出席金磚國家（BRICS）峰會的發展中國家反駁了美國總統川普（Donald Trump）針對他們的「反美」指控，巴西總統魯拉（ Luiz Inacio Lula da Silva）則在川普威脅要加徵關稅後反嗆，世界不需要一個「皇帝」。

《路透》報導，川普週日（6日）晚間發出威脅之際，美國政府正準備與一系列國家敲定數十項貿易協定。知情人士透露，儘管川普已放話要對金磚國家加徵10％的關稅，不過華府並不打算立即採取行動，但若是個別國家採取川普政府認定的「反美」政策，華府將繼續加徵關稅。

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在里約熱內盧舉行的金磚國家峰會結束時，會後記者問到川普的關稅威脅，巴西總統魯拉直言，世界已經變了，現在不再需要皇帝。這群國家希望從經濟的角度，找尋另一種組織世界的方式，或是這就是金磚國家讓人感到不舒服的原因。

川普在今年2月曾警告，如果金磚國家試圖削弱美元在全球貿易中的地位，他們將面臨100％的關稅。在巴西擔任金磚國家輪值主席國的期間，已經放棄了一些成員國去年所提出推動金磚國家共同貨幣的努力。

但魯拉週一重申，全球貿易需要美元的替代方案。魯拉會後向記者表示，世界需要找到一種方式，讓貿易關係不必只依賴美元。金磚國家必須負責任地謹慎行事，央行必須與其他國家央行進行討論，這是一個循序漸進的過程，直到最終得到鞏固。

金磚其他成員國也對川普的威脅進行了更微妙的回應，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）表示，金磚國家並不尋求與其他大國競爭，並稱有信心與美國達成貿易協定。

中國外交部發言人毛寧在北京表示，關稅不應被用作脅迫和施壓的工具，毛寧補充，金磚國家致力於「合作共贏」且不針對任何國家；克里姆林宮發言人稱，俄羅斯和金磚國家的合作是基於「共同的世界觀」，絕對不會針對第3國。

許多金磚國家成員國以及其盟國都高度依賴與美國的貿易，在G7、G20等主要經濟體論壇因各國之間的分歧，以及川普「美國優先」政策衝擊，導致集團舉步維艱之際，金磚國家試圖將自己打造成暴力衝突和貿易戰當中的避風港。

週日（6日）下午，金磚國家領袖發表聯合聲明，譴責近期對成員國伊朗的空襲，並警告上調關稅威脅全球貿易，持續對川普的關稅政策進行含蓄的批評。幾個小時後，川普警告，他將懲罰那些尋求加入金磚行列的國家。

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