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慘吃25％關稅！日本兌美元貶至兩週新低 日媒分析衝擊

2025/07/08 11:19

25%關稅重擊日本，日圓兌美元一度貶至兩週新低。（彭博）25%關稅重擊日本，日圓兌美元一度貶至兩週新低。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國總統川普宣布對日本徵收25%關稅後，日圓兌美元先行走貶，週二早盤一度貶至146.44，創兩週新低。日本財務大臣加藤勝信表示，日本政府正繼續評估關稅的經濟影響。

對此，《NHK》經濟記者池川陽介分析，日本被美國單方面強加25%關稅，甚至比4月初的24%稅率還高，再加上已實施的汽車關稅、鋼鐵和鋁附加關稅，將對日本經濟造成巨大衝擊，最嚴重恐導致日本GDP下降0.8%，不排除甚至更多。

池川陽介指出，去年日本對美國的出口貿易總額就超過21兆日圓（約新台幣4.17兆元）。在此次美日雙邊談判中，日本一直致力於達成包含汽車關稅在內的包裹協議，但川普仍頻頻發表對日本汽車、稻米貿易不公的不滿，也似乎無視日本希望重新審議關稅措施的強烈訴求。

《路透》指出，美國總統川普宣布自8月1日起，對日本進口產品加徵25%的關稅。雖然先前市場一度傳出將高達30%至35%，但從這角度來看，算是避免了最糟情況。然而，25%的關稅仍恐導致日本對美出口每年減少4至6兆日圓（約新台幣7954億元至1.19兆元），出口企業的獲利最多將被壓縮25%。

若日本企業選擇降價來吸收關稅成本，將面臨龐大的獲利壓力，進而打擊加薪意願。根據日本綜合研究所推估，2025年春鬥平均加薪率達5.25%，但明年可能跌破4%，對消費信心構成壓力，國內景氣恐連帶受創。

匯率方面，日圓貶勢恐延續。市場分析指出，高關稅將擴大日本貿易赤字，加上日企或轉向美國投資、生產外移，以及通膨與加薪動能走弱，均限制日銀升息空間，使得日圓承受持續性壓力。

關西未來銀行分析師石田武指出，日本經濟再生大臣赤澤亮正多次赴美交涉，結果卻是被美國課徵25%關稅，可說是幾乎沒有成果，市場也感到相當失望。石田武認為，與4月不同的是，川普此次並非針對全球，而是鎖定日本與南韓兩個主要國家。因此，今日日圓債券市場上也未出現明顯的「避險買盤」。

他指出，真正受影響的可能是日本央行的升息腳本。若以8月1日為新關稅期限，預期在本月30至31日召開的日銀會議，恐不會出現新的具體結論。原先市場預測，日銀會在10月再度升息，但在7月會議期間仍處關稅緩衝期下，恐也難以做出新的政策判斷。

石田武認為，市場對日銀可能提前升息的預期將降溫，對中期利率形成下行壓力，恐推升超長期利率，這將導致利率曲線變得更平坦。

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