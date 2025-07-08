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華爾街小心了！滙豐點名3大「痛苦交易」 投資人恐措手不及

2025/07/08 14:10

隨著2024年下半年全球市場進入新階段，多項目前在華爾街廣泛流傳的市場預期，可能面臨翻轉風險。（路透）隨著2024年下半年全球市場進入新階段，多項目前在華爾街廣泛流傳的市場預期，可能面臨翻轉風險。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著2024年下半年全球市場進入新階段，多項目前在華爾街廣泛流傳的市場預期，可能面臨翻轉風險，對投資人的部分部位構成潛在衝擊。

《商業內幕》報導，根據滙豐全球研究（HSBC Global Research）團隊週一（7日）的報告，儘管市場對今年下半年的看法，包含關稅、美國減稅法案以及全球股市走勢等，已建立明確預期，但若反向發展，恐引發所謂「痛苦交易」（pain trades），也就是投資人站錯邊而出現資金損失的情況。

報告認為，進入下半年後，市場看法已明顯趨於一致，部分情緒與部位指標已出現「擁擠交易」（Crowded Trades）跡象。如果Q3恰好是這些共識全面反轉的時機，那麼風險將急劇放大。分析師還補充說，他們認為美股仍有可能持續出現「全面溫和上」的局面，也就是風險性資產不斷攀升，這與一些悲觀看法相反。

滙豐認為可能對投資人產生影響的3大「痛苦交易」，首先是「美國股市繼續跑贏全球市場」，由於美國關稅政策可能衝擊企業獲利，並增加不確定性，進而拖累原本就偏高的股價估值，導致市場上越來越多人認為，美股今年將落後於國際股市。

但滙豐認為，美股可能繼續主導全球市場，理由包含：企業獲利受關稅衝擊的幅度恐怕沒那麼大、大型企業受惠於美元疲軟和美股企業回購創歷史新高等3個因素。滙豐指出，儘管美股估值偏高，但這反映其獲利能力，「若減稅法案順利推動、監管鬆綁、AI提升企業盈利能力等利多延續，美股與其他市場在ROE（股東權益報酬率）上的差距恐將進一步擴大。」

第2個痛苦交易是「美國經濟避免衰退」，儘管投資人普遍預期美國與全球經濟增速將在下半年明顯放緩，但近期多項經濟數據卻出現回穩跡象。滙豐指出，彭博共識GDP預測擴散指數在6月反彈，高頻消費數據也呈現溫和上升。滙豐認為，若政治與經濟不確定性緩解，加上美國失業率維持低檔，經濟成長動能仍可能超出市場預期。

最後一個是「美元強勢回歸」，美元指數今年來累計下跌約10%，市場預期美元將持續偏弱。然而滙豐指出，若出現重大全球性風險事件，避險資金可能再度湧入美元資產。此外，若美國政策不確定性與結構性壓力消退，美元也有可能反映其相對利率優勢。

在這類情境下，美元指數可能重返102水準，較目前水位上漲約5%。滙豐強調，此一反彈雖難以預料，卻可能對市場造成「令人意外且痛苦的反向衝擊」。

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