對中銷售大受限制 三星Q2獲利暴跌56％

三星公佈初步報告，Q2營業利潤年減56％。（路透資料照）



高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓三星電子（Samsung Electronics）週二（8日）公佈初步報告，預計第2季營業利潤將年減56％，遠超出分析師的預期，背後最大的原因是AI（人工智慧）晶片在美國和中國的銷售放緩。

《路透》報導，三星預計4月到6月期間營業利潤為4.6兆韓元（約新台幣1070.8億元），遠不及LSEG SmartEstimate預測的6.2兆韓元（約新台幣1443.3億元）。這一數字將是三星近6季以來最低，低於去年同期的10.4兆韓元（約新台幣2421.1億元）和上季的6.7兆韓元（約新台幣1559.7億元）。

請繼續往下閱讀...

文件顯示，營收可能年減0.1％，來到74兆韓元（約新台幣1.72兆元）。

這家全球最大的記憶體晶片製造商將利潤未達預期歸咎於美國對中國先進AI晶片的限制，但分析師表示，獲利下滑也跟三星遲遲未能向美國主要客戶輝達（NVIDIA）供應晶片有關。

三星週二聲明，公司改進的高頻寬記憶體（HBM）產品正在進行客戶評估，並正進行出貨，但未進一步說明。三星表示，由於庫存價值調整，以及美國對中國先進AI晶片的限制措施影響，半導體事業暨裝置解決方案事業部（DS）單季利潤出現下滑。

現代汽車證券（HMC Investment & Securities）研究主管羅赫（Greg Roh）表示，儘管獲利不及預期將加劇投資人對三星基本面的疑慮，但預計盈利將在Q3逐步回升，這將受惠於非輝達客戶HBM晶片銷售的成長，以及新手機的發佈，利潤低於預期將對投資人情緒產生負面影響。

三星指出，晶圓代工業務獲利也出現下滑，因為美國對中國先進AI晶片的出口管制導致銷售限制和相關庫存價值調整，以及產能利用率持續低下。三星表示，隨著產能利用率隨著需求逐步復甦而回升，預計晶圓代工業務的營運虧損將在下半年收窄。

三星預計將在7月下旬發佈更詳細的業績報告，包括各項業務的獲利明細。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法