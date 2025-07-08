台積電、SK海力士發史上最狂獎金！韓媒對比三星超「薪」酸

台積電（2330）員工分紅平均每人逼近新台幣200萬元，反觀韓國三星（Samsung）卻形成強烈對比（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒指出，韓國三星（Samsung）因旗下晶圓代工事業部門業績不佳，面臨沒有任何獎金的窘境，反觀台積電（2330）因優異的營運表現，員工分紅平均每人逼近新台幣200萬元，而本土競爭對手SK海力士，所發放的獎金也達基本薪資1500%，創歷史新高。

根據《朝鮮日報》報導，台積電本月初依員工去（2024）年度的績效表現發放績效獎金，董事會所核准的總分紅金額高達新台幣1405.9億元（約6.62兆韓元），年增超過40%創下歷史新高紀錄。

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根據報導，若以台積電目前約7.7萬名員工總數來算，平均每位員工可領到超過新台幣180萬元（約8500萬韓元），如果年資6年以上工程師，包含薪資與獎金在內的總收入，甚至有可能達到新台幣500萬元（約合韓元2.35億元）。

報導指出，反觀身為全球第2大晶圓代工廠的三星電子，根據內部網路於7月4日發布公告，因其晶圓代工部門因訂單減少、業績虧損，今年上半年無法獲得任何「目標達成（TAI，Target Achievement Incentive）獎金」的激勵獎金。

TAI是1項用來激勵員工的獎勵方案，會照各部門半年度業績表現來決定獎金金額，員工最多可以領到相當於月薪100%的獎金，但三星晶圓代工部門半年度獎金已連續2次掛0。

三星記憶體部門情況稍微好一些，但上半年度TAI獎金也僅有月薪的25%，主要原因在三星在高頻寬記憶體（HBM）領域的領先地位，遭競爭對手SK海力士挑戰，對其營運造成重大衝擊。

而受AI驅動HBM需求強勁助力，SK海力士去年取得破紀錄績效，獎金與三星記憶體部門拉開顯著差距。根據報導，2025年初發放的年度績效獎金顯示，三星半導體部門員工僅獲年薪 14%獎金，SK海力士的獎金則達基本薪資1500%，創歷史新高，意味著員工可以獲得約7500萬韓元（約新台幣159萬元）的獎金。

為了鞏固人才競爭力，SK海力士近期應工會要求，最高獎金發放標準從1000%提高至 1700%，積極留住人才。

相較之下，三星與績效掛鉤的薪酬減少，正用其他方式提振員工士氣，如年初向發給所有半導體部門200萬韓元（約新台幣4.2萬元）「克服危機獎金」，並據員工職級差異發放30股不等公司股票。

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