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尚未收到美方關稅信函 知情官員：歐盟考慮對美讓步

2025/07/08 08:29

知情人士透露，歐盟不會收到美國提出的信函，並且正在考慮對美國作出讓步。（路透）知情人士透露，歐盟不會收到美國提出的信函，並且正在考慮對美國作出讓步。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普7日公布關於14國最新關稅稅率的通知函，並簽署行政命令，將對等關稅期限從7月9日延長至8月1日。由於川普並未向歐盟發出關於關稅的通知信函，顯示雙方可能接近達成協議，多位知情人士透露，歐盟不會收到美國提出的信函，並且正在考慮對美國作出讓步。

根據《路透》報導，知情人士7日透露，歐盟與川普政府即將達成協議，該協議中可能同意對飛機零件、部分醫療設備和烈酒等項目，接受美國提出的10％基準關稅。另外兩名消息人士指稱，歐盟正在評估是否要允許在美國生產並出口的歐洲汽車製造商，可以用低於目前25%的稅率進口更多歐洲車輛至美國，預計將有利於在美設廠的德國汽車製造商。

目前，美方對歐盟出口的鋼鐵與鋁產品課徵高達50％的關稅，汽車與零件則面臨25％的關稅，其餘多數產品也已被課以10％的進口稅。美國也正在考慮對藥品及半導體進一步徵收關稅。

歐盟執委會7日晚間向各國外交代表通報最新情況，指出歐盟目前面臨兩難，要在「接受內容不對等的協議」以及「面對未來更多不確定性」兩者做出選擇。通報內容中也提到，即便歐盟讓步，川普政府仍有可能進一步加徵關稅或提出額外的讓步要求。

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