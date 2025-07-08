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美股盤後》川普關稅陸續掀牌 道瓊下殺422點、台積電ADR跌2.4％

2025/07/08 06:04

美股各指數週一下跌。（法新社）美股各指數週一下跌。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普陸續向各國發出信函，對進口到美國的商品徵收新關稅，股市在週一遭遇拋售。道瓊工業指數下跌422.17點，跌幅0.94%，標普500和那斯達克指數分別走低0.79%、0.92%，三大股指均創下約3週以來的最大單日跌幅，費城半導體指數跌幅1.88%，台積電ADR下挫2.40%，收於229.17美元。

綜合外媒報導，川普陸續公布他給各國的簽名信函，信中有對每個國家徵收的新稅率。其中對日本和韓國徵收25%的關稅，將於8月1日生效，也宣布對緬甸、馬來西亞、哈薩克、寮國和南非等國徵收25%至40%不等的關稅，美股午盤後一蹶不振。

白宮新聞秘書卡李威特（Karoline Leavitt）表示，週一將發送14封信函，接下來幾天還會發送更多。她補充，川普將簽署一項行政命令，將此前預計在本週的關稅截止日期推遲到8月1日。

在美國上市的豐田汽車ADR股票下跌4%，本田汽車ADR下跌3.9%。大型股輝達跌0.69%，AMD下跌2.26%，蘋果跌1.69%，Alphabet跌幅1.66%。特斯拉執行長馬斯克宣布組新政黨後，股價重挫6.79%。

道瓊工業指數下跌422.17點或0.94%，收44406.36點。

那斯達克指數下跌188.59點或0.92%，收20412.52點。

S&P 500 指數下跌49.37點或0.79%，收6229.98點。

費城半導體指數下跌105.92點或1.88%，收5541.20點。

相關新聞：川普宣布：8/1起對日韓課徵25％關稅

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