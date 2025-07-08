研調：Switch 2助攻 遊戲機面板今年出貨估增2倍

Omdia預估，在Switch 2助攻之下，今年遊戲機面板出貨量可望年增200%。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕任天堂今年強勢推出搭載 7.9 吋LTPS（低溫多晶矽）顯示器的Switch 2遊戲機，可望帶動面板產業進入新一輪技術升級循環。市調機構 Omdia 預估，2025年全球遊戲主機顯示面板出貨將突破1500萬片，年增率達200%，推升全年工業顯示面板市場出貨量上看2.9億片，較去年成長 3.4%。

Omdia指出，工業顯示市場過去屬於穩定利基型，需求波動性較不明顯，但在美中貿易與關稅不確定性影響下，部分品牌廠已提前拉貨，加上Switch 2於年中登場，強勁的訂單動能可望延續至下半年，進一步撐起智慧家庭與辦公市場表現。看好任天堂Switch 2將成為產業技術轉型的加速器，促進工業顯示市場在應用與技術兩條軸線上持續拓展。

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台廠、紅鏈互別苗頭

Omdia認為，目前各大面板廠皆已積極備戰，除了鎖定高解析度、高亮度技術之外，也將重點放在小尺寸AMOLED（主動矩陣有機發光二極體）、Mini LED（次毫米發光二極體）、電泳式（EPD）與膽固醇液晶（ChLCD）等新興應用。

其中，友達（2409）看準零售、交通與醫療市場成長潛力，推出室內電子紙看板（EPD）、戶外膽固醇液晶（ChLCD）解決方案，以及整合式零組件模組，搶攻互動白板、博弈機、人機介面裝置等場域；群創（3481）則專注於Mini LED背光技術，主打3.5至23.8吋等多元尺寸，涵蓋數位相機、無人機、船舶與機上娛樂等領域，尤其強調今年將積極滿足遊戲主機大客戶的強勁需求。

中系廠商方面，京東方（BOE）則將AMOLED技術導入隨身攝影機與數位相機應用，並針對電動車充電站與戶外看板推出RGBW顯示方案，持續延伸其在工業與交通場景的滲透率；天馬（Tianma）則擴充產能，開發50吋4K、27吋等商用顯示器，導入數位看板、自助機、博弈與手寫輸入市場，同時深化小型電動車市場的佈局，供應4.2至7 吋顯示器，並擴大Mini LED 投資，聚焦航太與海事應用。

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