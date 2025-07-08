川普宣布：8/1起對日韓課徵25％關稅

川普於美東時間7日宣布，自8月1日起，對來自日本和南韓的進口商品全面徵收25％關稅。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普週美東時間7日宣布，自8月1日起，將對來自日本和南韓的進口商品全面徵收25％關稅，鼓勵日韓企業到美國設廠以免除關稅，而任何透過第三地轉運企圖規避高額關稅的商品，都將適用更高的稅率，並警告若日韓2國採取報復措施，美方的稅率也會相應向上調整。

川普在其自家社群平台「真實社群」發佈的2篇貼文中，分享分別寄給日本首相石破茂及南韓總統李在明的信件截圖。兩封信的內容大致雷同，除了表達美國與日韓貿易關係不平衡，但美方願意繼續與日韓維持貿易夥伴關係，也強調25％關稅與其他任何特定產業的關稅分開。

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在給石破的信中，川普表示，這封信代表美日貿易關係的堅定與承諾，也表達美國願意繼續與日本合作的意願，雖然美日之間存在重大貿易逆差，「我們已經決定繼續前進，但這次必須用更公平且更均衡的貿易條件來進行」。

川普說，多年以來，美國不斷與日本討論雙方的貿易問題，最後得出結論，「我們必須擺脫日本長期以來造成的嚴重貿易逆差，包括各種關稅、非關稅政策，以及其他貿易障礙所導致的問題。」

然而，「遺憾的是，我們的貿易關係一直缺乏互惠。從2025年8月1日起，美國將針對所有進口到美國的日本商品徵收25％的關稅，此項措施獨立於其他任何特定產業的關稅。另外，任何透過第三地轉運企圖規避高額關稅的商品，都將適用更高的稅率。」

川普強調，25％關稅已經是為了解決美日嚴重貿易不平衡所需的「最低措施」，但若日本或日本企業願意選擇直接在美國境內設廠生產，將不需要支付任何關稅，而且我們會盡可能迅速、專業並有規律的協助相關申請手續。」

川普還警告，如果日本決定以任何理由提高對美國的關稅，「我們也將在原定25％的基礎上，再加上你們提高的關稅幅度。」「這些關稅措施是為了修正多年以來日本的貿易政策給美國造成的不可持續貿易逆差，這些逆差已經嚴重威脅到美國經濟，甚至是國家安全。」

川普最後說，美國期待與日本建立長期的貿易夥伴關係，「如果你們願意開放過去對美國封閉的市場，並消除你們的各種關稅和貿易障礙，我們或許可以考慮調整上述的關稅政策。未來，這些關稅的幅度可能依據兩國關係的發展而調整。」

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