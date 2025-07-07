泡水車怎麼處理？車廠教你這樣做

丹娜絲颱風重創中南部，裕日車跟NISSAN車主分享車輛因浸水故障的處理方法。（裕日車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕丹娜絲颱風重創中南部，裕日車（2227）也特別跟NISSAN車主分享車輛因浸水故障的處理方法，並依4種泡水程度的不同，而有不同的處理程序。

汽車泡水處理方式如下：

一、水面高度到輪胎4分之1：關閉冷氣，發動引擎駛離淹水區，輕踩煞車數次，以使煞車系統回復正常，無須特別維修。

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二、水面高度到輪胎2分之1：

1.盡可能以拖吊方式移動車輛。

2.如果要發動車輛，應先關閉冷氣，啟動引擎，慢速行駛。

3.車輛應盡速到服務廠檢查，或視必要確認引擎、變速箱、差速器等重要系統是否受損，並對輪軸及煞車系統做完整詳細的檢查。

4.車輛浸水高度超過輪胎二分之一時：即使水已退，也需經技師檢查確認相關機件內部未進水後，才可發動引擎，以避免內部管路或油品受污染或水積存在系統內，貿然啟動機件運轉可能讓機件受損更嚴重。

三、水面高度到輪胎4分之3（車內進水）：

1.不可以發動引擎，以免引擎進水受損。

2.撥打 0800-088888客服救援專線或電話聯絡NISSAN服務廠，儘速將愛車拖離淹水區。

3.車輛各項油品應予更換，並檢查各系統電路及作用是否良好。

四、水面淹沒引擎蓋：

1. 撥打 0800-088888客服救援專線或電話聯絡NISSAN服務廠，盡速將愛車拖離淹水區。

2.車輛各項油品應予更換，車輛內裝各部品應予以乾燥或更換後，測試各電子組件、各線路及系統作用是否正常。

若NISSAN車主愛車因本次颱風受損，為體恤車主、減輕費用負擔，裕日車也同步提供因天災受損車輛維修零件與工資8折優惠，若使用NISSAN聯名卡刷卡付費，則享有3期（不限金額）無息零利率優惠。

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