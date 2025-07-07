凱基銀行獲金管會核准開辦財管2.0業務。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基銀行今（7）日獲准開辦財管2.0業務，凱基銀表示，未來將整合集團資源，打造一站式的財富管理服務，滿足高資產客戶全方位理財需求，並積極爭取進駐高雄亞灣資產管理專區，全力支持金管會打造臺灣成為亞洲資產管理中心的願景。

凱基銀行指出，未來針對高資產客戶的財富管理需求，將結合專業的財管團隊 （Dependable）、多元化的解決方案 （Diversified）、以及數位協作平台 （Digital），提供高效的投資組合配置策略，打造「3D理財」，提供客製化的財務方案，並搭配多元財富管理產品，全面提升財富管理服務價值。

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凱基銀行總經理林素真表示，此次獲主管機關核准開辦財管2.0業務，除了可瞄準高端財富管理客群外，藉由凱基金控長期深耕的企業關係，凱基銀行除了擁有企業融資的基礎，未來更可在此基礎上，進一步服務企業主的私人理財，透過集團資源整合，滿足高資產客群在個人、企業，甚至家庭、家族的理財，包含增值、傳承、營運、接班、治理與永續等財富管理需求，並結合關係企業「中華開發資本」在臺灣獨特的創投角色，為高資產客戶推薦海內外前瞻、創新的投資機會。未來更有進駐亞洲資產中心高雄專區的計畫，連結香港分行開業，將可扮演企業主境外理財融資的重要角色。

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