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放假一天 金融三業少賺29億

2025/07/07 19:37

業者估計，若因颱風放假一天，金融三業損失不小。（路透）業者估計，若因颱風放假一天，金融三業損失不小。（路透）

〔記者王孟倫／台北報導〕丹娜絲颱風來襲，北北基桃宣布7日「照常上班上課」，引起民眾不滿。金融業者表示， 如果用去年數據來推算，銀行、保險、證券三業共獲利1兆0587億元，若用一年365天估算，一天停工沒上班、金融業等於少賺29億元，損失相當驚人。業者表示，國外沒有颱風假的制度，很容易引起勞資對立，應該要考慮整體產業競爭力的問題。

台北市宣布7日全體公教機關停止上班時，集中交易市場及全體證券商當日停止營業。銀行主管表示，由於北北基桃的放假，涉及著全國股匯市、金融，影響層面很大。究竟休假一天，整體企業會有多少的損失？如果用不同的計算標準，就會得出不同的數字，得到不同的答案，因此，這類數字推算不容易。

國銀主管指出，台灣已經是國際重要市場之一，卻常常不與國際同步，自己獨家放假休市，一定會損及金融競爭力，「全球獨步」放假，會打亂原本的規劃，絕非好事。放假問題除了考量安全外，對很多民眾來說，更重要是能不能賺到天一假，猶如一個小確幸；問題是，不放假或許是個人的損失，但平白放假，卻造成公司的困擾，何時補班都是問題。

金融業者坦言，股匯市的放假問題，涉及範圍非常複雜，關係到縣市首長的權限，也就是中央與地方的分權，或政治角力的問題，可不可以、能不能放假，絕對不是單純的財經議題。

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