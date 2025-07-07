兆豐金前6月稅後盈餘181.91億 產險獲利年增3.65倍最亮眼

兆豐金前6月稅後盈餘181.91億。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金（2886）今（7）日公布自結獲利，6月合併稅後盈餘48.25億元、年增38.89%，累計今年前6月稅後盈餘181.91億元、年減10.82%，每股稅後盈餘（EPS）1.23元。

分析各子公司表現，主要仍受股票市場價量齊跌的拖累，子公司兆豐銀行6月稅後盈餘32.18億元，累計前6月稅後盈餘153.69億元、年減13.62%；兆豐證券6月稅後盈餘為4億元，累計前6月稅後盈餘達6.91億元，仍較去年同期的14.95億元衰退逾5成。

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兆豐票券6月稅後盈餘為2.65億元，累計前6月獲利12.33億元，較去年同期11.17億元成長近1成；兆豐產險單月稅後盈餘為1.23億元，累計前6月稅後盈餘3.96億元，與去年同期因花蓮地震理賠金等因素影響，僅有0.85億元相比，年成長達3.65倍，是獲利最為亮眼的子公司。

影響上半年獲利表現的主因，兆豐金發言人丁涵茵分析，主要還是少了去年同期兆豐金高達10億元的高鐵補償金挹注，以及股市大盤下跌，使銀行的股票相關投資收益減少約13億元，證券子公司自營與承銷部位獲利減少約8億元，金控前6月稅後獲利僅181.91億元，較去年同期減少22.06億元，雖然仍呈現衰退表現，但差距已較5月明顯收斂。

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