馮德萊恩與川普通電談關稅 歐盟執委會：雙方溝通良好

歐盟執委會發言人表示，執委會主席馮德萊恩（左）週日與美國總統川普（右）就關稅議題進行了討論，雙方溝通良好。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟執委會發言人今（7）日表示，執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）週日與美國總統川普（Donald Trump）就關稅議題進行討論，雙方有「良好的交流」，而歐盟當前的目標仍是設法在7月9日前與華府敲定協議。

《路透》報導，發言人在每日例行記者會上說：「我們希望與美國達成一份協議。我們想避免關稅，我們認為關稅會造成痛苦。我們想達成雙贏的結果，而不是兩敗俱傷的局面。」

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川普政府此前表示，若是貿易夥伴在7月9日前無法與美國談妥貿易協定，華府將會訂出更高的關稅稅額並寄出信函通知，而新的關稅將於8月1日正式生效。

川普今日也在社群平台發文說：「我很高興的宣布，美國與全球各國的關稅信，還有/或是貿易協議，將會在美東時間7日週一中午12點（台灣時間8日午夜0點）發出。」

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