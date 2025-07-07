晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

馮德萊恩與川普通電談關稅 歐盟執委會：雙方溝通良好

2025/07/07 19:36

歐盟執委會發言人表示，執委會主席馮德萊恩（左）週日與美國總統川普（右）就關稅議題進行了討論，雙方溝通良好。（法新社）歐盟執委會發言人表示，執委會主席馮德萊恩（左）週日與美國總統川普（右）就關稅議題進行了討論，雙方溝通良好。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟執委會發言人今（7）日表示，執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）週日與美國總統川普（Donald Trump）就關稅議題進行討論，雙方有「良好的交流」，而歐盟當前的目標仍是設法在7月9日前與華府敲定協議。

《路透》報導，發言人在每日例行記者會上說：「我們希望與美國達成一份協議。我們想避免關稅，我們認為關稅會造成痛苦。我們想達成雙贏的結果，而不是兩敗俱傷的局面。」

川普政府此前表示，若是貿易夥伴在7月9日前無法與美國談妥貿易協定，華府將會訂出更高的關稅稅額並寄出信函通知，而新的關稅將於8月1日正式生效。

川普今日也在社群平台發文說：「我很高興的宣布，美國與全球各國的關稅信，還有/或是貿易協議，將會在美東時間7日週一中午12點（台灣時間8日午夜0點）發出。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財