台灣對等關稅尚不明朗 學者推測：談判可能卡在農業議題

台灣與美國的對等關稅仍在談判中。（路透）

〔記者徐子苓／台北報導〕美國總統川普暫緩對等關稅施行的期限7月9日將至，經濟部長郭智輝今天表示「還在談判」。中央大學經濟系教授吳大任分析，台美談判結果還不明朗，代表台灣談判團隊並非對美國所有要求讓步，推測可能是在農業議題有一定的堅持，因此雙方談判仍在膠著中。

吳大任指出，川普支持者中很多是美國中西部的選民，這些地區是重要的農業州，美國一直希望台灣解除美豬、美牛、基改食品的貿易限制，但這些議題對台灣也很兩難，讓步的話容易成為在野黨攻擊的目標，影響到政治、選舉；但若沒與美國達成協議，對等關稅恐高達32%，台灣出口競爭力將不復存在。

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美國總統川普今天表示，支持金磚國家（BRICS）「反美政策」的國家，將被徵收額外10%的關稅。另外，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天也放話表示，若美國的貿易夥伴沒能與華府達成協議，美國祭出的新關稅措施將於8月1日生效。

吳大任認為，美國這些宣示都是極限施壓、最後通牒，從各國反應看起來，日本比較不買單、印度則是反反覆覆，而川普已對日本撂下重話，這次針對金磚國家加徵關稅，很有可能是劍指印度。雖然印度GDP不高，但因為人口世界第一、潛在市場龐大，美國應該很重視談判結果。

吳大任觀察，美國近日和越南達成貿易協議時，川普特別強調越南將開放市場，這是因為越南人口超過一億，具有足夠的市場規模，得以用對美全面零關稅來換取20%的對等關稅，但台灣這方面可能比較弱勢。

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