緯軟上半年營收創新高 強化半導體事業佈局

緯軟6月營收9億元。圖為董事長蕭清志。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕IT服務商緯創軟體（4953）今日公告6月營收9億元，月增1.1%、年增8.8%；第二季營收為27.23億元，季增3.1%，年增7.9%；2上半年累計營收則為53.6億元，年增8.5%。第二季單季、上半年營收皆創歷史新高，呈現穩健成長。緯軟指出，互聯網領域穩健成長，並將持續強化半導體事業佈局。

緯軟指出，從區域市場來看，四大核心市場皆呈現正成長，分別為整體營收帶來不同程度的助益；而產業別表現方面，互聯網產業主要客戶持續穩定貢獻營收，且部分新興客戶成長動能強勁，展現優異的業務拓展潛力。製造業板塊則在半導體領域業務推動下，營收表現亮眼；唯新能源產業在風險控管考量下持續縮減業務規模，營收占比較去年同期下滑。

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展望後市，緯軟表示，仍將持續深化互聯網領域的技術布局與客戶合作關係，維持穩健的成長節奏，同時，看準台灣半導體產業蓬勃發展，緯軟日前宣布成立全新的半導體事業單位，服務範疇亦自既有的IT與OT領域，進一步拓展至IC設計相關業務。此外，公司將持續擴大半導體相關資源配置，穩步提升該業務對整體營收的貢獻度。

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