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穎崴第二季與上半年營收 雙創同期新高

2025/07/07 18:39

穎威第二季與上半年營收雙創同期新高。（穎崴提供）穎威第二季與上半年營收雙創同期新高。（穎崴提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試介面廠穎崴（6515）今（7）日公告6月份營收3.76億元，月減22.92%、年減12.44 %，創近13個月以來新低；第二季營收為15.22億元，季減33.74%、年增21.23%，為近四季以來新低，仍寫同期新高；今年上半年營收為38.2億元，年增達64.02%，創同期歷史新高。

穎威表示，6月營收月減是因產業季節性因素，但公司整體產品線因AI、HPC應用穩定拉貨，第二季及上半年營收為歷年同期新高，年增率分別達21.23%與64.02%的高成長水準。

穎威表示，在AI帶動下，晶片設計朝向超大晶片、高頻寬、大功耗，電晶體散熱管理的關鍵挑戰，從設計階段，升級到製造和封裝階段層級，穎崴的散熱產品全新液冷散熱解決方案E-Flux 6.0，較前一代製冷能力提升113%、達3500瓦，為半導體測試介面散熱管理解決方案成為領先梯隊，並已小量出貨，提供市場系統級測試（SLT）和系統級最終測試（SFT）的散熱管理需求。

穎崴指出，隨著2.5D、3D、CoWoS等半導體先進封裝時代來臨，公司發展出「半導體測試介面AI plus全方位解決方案」，滿足市場AI、HPC、ASIC、AP、CPU、GPU、Robotic等市場應用；同時，在探針卡產品線營收占比在今年持續增長，市占率擴大，為今年下半年成長注入動能。

根據Global Growth Insights最新報告指出，全球半導體測試座市值持續成長，從去年的16.5億美元，到今年增至18.4億美元，並預估2025年到2033年的年複合增長率達8.7%，其中，美國半導體測試座（含老化測試座）受AI應用大幅成長44%，因國防應用成長38%，穎崴在先進製程客戶占比及區域性增長，預期有助挹注營運成長。

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